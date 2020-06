Orkestern som trotsar corona – digitalt

Tusentals barn och ungdomar från hela världen brukar samlas i början av juni på musiklägret Side by side i Göteborg, där brukar de få spela och sjunga bland annat klassisk musik under ledning av världsdirigenter. På grund av covid-19-läget i världen, med inställda flyg och in- och utreseförbud kunde bara ett fåtal närvara fysisk på lägret i Göteborg, men desto fler anslöt sig digitalt.

– Det är klart att jag saknar att vara dirigent åt tusentals ungdomar i Scandinavium, men jag tror att det digitala har låtit oss nå bredare och få deltagare som annars aldrig skulle delta i lägret, säger Ron Davis Alvarez, dirigent och konstnärlig rådgivare på Side by side.

Varit med 5 år i rad

För de deltagarna som kommit till Göteborg för att delta i orkesterlägret ser dagarna något annorlunda ut än vanligt. Istället för att samlas flera tusen för repetitionerna så är man nu istället ungefär 30 personer per orkester. Sofia Campoamor, 13 år, som spelar fiol, har varit med i 5 år i rad på Side by side är en av de få deltagarna som faktiskt är på plats i Göteborg för att spela.

– Ja, den största skillnaden är ju antalet personer som är med, men annars är dagarna sig lika. Vi spelar, sen har vi paus, sen spelar vi lite till, säger hon.

Alla får vara med

För att få vara med krävs det att man spelar ett orkesterinstrument eller att man tycker om att sjunga. Några speciella uttagningar finns inte. Lägret genomförs i samverkan med El Sistema, som utvecklades i Venezuela på 70-talet.

– Det är roligt att få sprida det här budskapet om kärlek och gemenskap över världen, och det digitala kan självklart vara del av detta, säger Ron Davis Alvarez.