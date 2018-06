Oviss framtid för anrik undergroundförening

Svartklubb. Rockklubb. Filmförening. En samlingsplats för musikälskare eller en illegal verksamhet.

Vad Truckstop Alaska är beror på vem man frågar.

Enligt arrangörerna är Trucken, som man kallar Truckstop Alaska, en musikförening som arrangerar spelningar och filmkvällar. Och så säljer man alkohol.

Polisanmäldes

Det sistnämnda var det som fick polisen, skattemyndigheten, tillståndsenheten och miljöförvaltningen att rycka ut på en oannonserad tillsynskontroll den 20:e april i år. Då beslagtog man all alkohol i lokalen och en polisanmälan skrevs om brott mot alkohollagen.

Nu är det osäkert om föreningen överlever, då en stor del av dess identitet är att besökare kan köpa öl under spelningarna. För medlemmarna skulle en stängning av ”Trucken” vara ett mycket hårt slag.

Spela ”Enda platsen jag har trivts på”

Har funnits i 15 år

I lördags firade föreningen sin 15-årsdag, på den årliga så kallade Truckstop dagen. Men ovissheten om framtiden la en dyster stämning över festligheterna berättar arrangörerna.

– Som det ser ut nu så har vi inte råd att betala vår hyra. För vi har inte kunnat boka några band i höst eftersom vi inte vet inte hur det går. Det känns som att de försöker suga musten ur oss, genom att skapa problem på alla fronter och vi vet inte vilket problem vi ska fokusera på, säger Deborah Helin, en av arrangörerna bakom Truckstop Alaska.

Fyra krav

Under Truckstopdagen presenterade en automatiserad datorröst, kallad Trudy Nonstopper, fyra krav som föreningen har för att de ska kunna fortsätta med sin verksamhet.

I korta drag kräver man att reglerna för alkoholservering ska ändras, att man ska få resten av året hyresfritt för att medlemmarna inte ska drabbas av vårens problem, att alla anklagelser och straffavgifter dras tillbaka samt att man inte ska tvingas anpassa sig till samma villkor som vinstdrivande och kommersiella verksamheter

Att detta skulle vara orimliga krav, håller arrangörerna inte med om.

Spela Deborah Helin är en av arrangörerna bakom Truckstop Alaska Foto: SVT

Tillståndsenheten köper inte förklaringen

Föreningen har aldrig haft alkoholtillstånd under de 15 år som Trucken har existerat. Det man hävdar är att detta är en medlemsförening, och för att komma in på spelningar krävs det att man föranmäler sig, vilket gör att sammankomsterna blir för slutna sällskap. Vilket alltså skulle göra det ok att sälja alkohol.

Men den förklaringen köper inte tillståndsenheten i Göteborg stad, utan hävdar att de villkor som behöver vara uppfyllda för att man ska omfattas av undantagen i alkohollagen, inte uppfylls av Truckstop Alaska. Bland annat att arrangemangen ska anordnas under enstaka tillfällen, ska ske utan vinstintresse samt endast besökas av i förväg bestämda personer.

Spela Truckstop måste ha serveringstillstånd, säger tillsynsenheten Foto: SVT

Att man väljer att göra en tillsyn nu, när föreningen har funnits så länge, är endast en tillfällighet enligt Christoffer Nilsson, kommunpolis Lundby, som var samordnare för tillslaget.

– Det är ingenting nu som har gjort att vi just nu besöker det stället. Vi försöker ha regelbunden tillsyn. Men det ställer stora krav på att vi ska samordna våra insatser. Vi var på fyra platser den kvällen, både föreningar som saknar tillstånd och vanliga krogar med alkoholtillstånd, säger han och fortsätter:

– Det vi vill göra är att se om det fanns brister utifrån den lägesbild vi har. Och de bristerna bekräftades när vi var där.

En kulturinstitution

Men alla stämmer inte in i kritiken av föreningen. För bara en månad sedan gick 50 tunga representanter för det lokala och nationella kulturlivet ut i GP i ett upprop för att bevara Truckstop Alaska.

”Det som händer just nu kan vara avgörande. Ett hot mot Trucken är ett hot mot alla liknande verksamheter. Bevara Trucken – och bevara det rika, fria och inkluderande kulturliv som vi vill ska finnas såväl i Göteborg som på alla andra platser.” skrev man bland annat.

Även GP:s kulturchef Björn Werner är kritisk till hur staden, efter 15 års tystnad, plötsligt tar ett krafttag mot föreningen.

Spela GP:s kulturchef Björn Werner är kritisk till hur kommunen svängt i frågan om Truckstop Foto: SVT

Betyder mycket för kulturlivet

Enligt Trucken själva har man drygt 25 000 medlemmar. Dessa är personer som finns på föreningens mejlinglista. Drygt 600 personer uppges betala medlemsavgift, som är frivillig.

Man anordnar cirka 220 konserter i den väldigt speciella lokalen på Hisingen, vars ganska sjabbiga inre och yttre står i bjärt konstrast till alla nybyggda kontor och lägenheter runt omkring.

– Det sägs ju att Göteborg ska få en ny identitet. Det känns inte som att vi passar i den nya identiteten. Den innefattar inte sådana som oss..., säger Deborah Helin.

Även Björn Werner är inne på samma spår.

– Man kan ju undra varför det helt plötsligt är nu det är så viktigt att ta sig an det här, när det har gått alldeles utmärkt att bedriva den här verksamheten under lång tid. Det kan vara så att det är att den delen av Hisingen börjar bli lite för fint för den här typen av verksamheter, säger han.