Per-Olovs hoppfulla budskap – efter 32 dygn i koma

Sjukvårdspersonalen trodde att hoppet var ute. Men Per-Olov Eriksson från Lidköping repade sig. Nu berättar han om hur sjukdomen överraskade honom:

– Det var först när jag kom hem som jag läste min journal på 1177 som jag förstod hur länge jag legat nedsövd, säger Per-Olov Eriksson.

Det var i april förra året som Per-Olov blev sjuk. När han kom in på sjukhuset hamnade han ganska snart i respirator. Nu har han återhämtat sig ganska bra, men det har tagit tid.

– Jag kunde inte äta själv och kunde inte gå. Så först fick jag mat genom sond i näsan och fick använda rullstol och sedan rullator, säger Per-Olov Eriksson.

Hör Per-Olov berätta i klippet ovan!

