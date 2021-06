På platsen pågick ett stort räddningspådrag med både polis, räddningstjänst och sjöräddningen. Vid niotiden berättade polis att det funnit en man livlös i vattnet i närheten av båten.

– Vi fick in larmet via SOS. Det var anhöriga som ringde in om att mannen var försvunnen, säger Anna Göransson, presstalesperson vid polisen i region Väst.

Mannen ska ha varit ensam ombord på båten. Det finns ingen misstanke om brott. Anhöriga har underrättats om dödsfallet.

Texten uppdateras.