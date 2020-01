Hittade skotthål i lägenhetsfönster – polisen utreder mordförsök

Det var under onsdagen som en person boende i Uddevalla ringde in till polisen och uppgav att hen hittat ett skotthål i en fönsterruta i lägenheten. Väl på plats kunde polisen konstatera att det var ett skott som skjutits in i lägenheten.

Personen uppgav att det måste ha skett under helgen.

– Platsen har spärrats av för teknisk undersökning och vi håller på med dörrknackning i området, säger Christer Fuxborg, polisens presstalesperson i region väst.

Ingen ska ha kommit till skada och polisen har ännu inte gripit någon.

En förundersökning gällande försök till mord har inletts.