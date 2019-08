Polisen beslagtog kemikalier i lägenhet

Redan i onsdags så greps en man vid sin bostad i Nödinge, enligt polisen. På lördagsmorgonen vet polisens presstalesperson Christer Fuxborg inte om personen anhållits eller släppts.

Lastade lådor

På fredagskvällen åkte polisen tillbaka till mannens bostad i Nödinge tillsammans med Räddningstjänsten.

Hela hyresfastigheten ska ha varit avspärrad under insatsen under cirka två timmar, uppger en person som varit på platsen till SVT. Ingen fick gå in i området och de som var inne i huset fick inte gå ut, enligt uppgiftslämnaren. Polisen lastade lådor och säckar på en släpvagn.

– Räddningstjänsten biträdde polisen med att försluta kemikalier så att de kunde transporteras på ett säkert sätt, säger polisens presstalesperson Christer Fuxborg till SVT.

Under husrannsakan i fredags gjorde polisen beslag som nu ska analyseras.

Polisen utreder brottet som förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Allmänfarlig ödeläggelse är ett brott där någon med uppsåt åstadkommer till exempel explosion, flyg- eller tågolycka eller framkallar fara för annans liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av annans egendom. Straffet för allmänfarlig ödeläggelse kan ge alltifrån ett års fängelse till 18 år eller livstid.

Ska analyseras

Vad det är för ämnen som mannen förvarat i bostaden kan inte Christer Fuxborg svara på i nuläget. Polisen har uppgifter om att mannen skulle starta någon form av kemikalietillverkning.

Men exakt till vad kan polisen inte svara på i nuläget.

– Det ligger på analysnivå att utreda vad han förvarat i sin bostad. Sedan är det här med uppsåtet. Vad är anledningen till att man samlat ihop de här sakerna?