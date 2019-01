Polisen efterlyser tips efter trapphusbränder

Under natten till söndag larmades det om bränder i tre trappuppgångar i Brämaregården. Boende och andra upptäckte bränderna som snabbt kunde släckas, men två av dem utreds nu av polisen som försök till morbrand och den ena som skadegörelse genom brand.

– Även om branden inte tagit sig så mycket så finns det är stark oro bland de boende, säger säger Morten Gunneng. Vi ser helt klart ett samband mellan bränderna och vår arbetshypotes är att det är en och samma gärningsman.

Än så länge finns dock ingen misstänkt.

– Vi har ingeting att jobba med, det är dåligt med uppslag, så vi hoppas att vi ska få in någon form av iakttagelser under dagen, säger Morten Gunneng. Vi kommer vara på plats under dagen för trygghetsskapande och för att försöka samla in uppgifter.