Polisen: Största blixtinsatsen i modern tid

Det var som om Göteborg frös till is i tisdags eftermiddags när det stod klart att en sex månader gammal bebis hade rövats bort utanför en förskola på Hisingen. Polisen klassade omgående det misstänkta människorovet som en så kallad särskild händelse.

– Det var en av de absolut största insatserna i modern tid här i väst, precis alla tillgängliga poliser i Storgöteborg kallades in, säger Stefan Gustafsson, polisens presstalesperson och den som tillsammans med kollegan Peter Adlersson blev polisens röster utåt under dramat.

Det som gjorde insatsen unik var den stora organisationen som uppbådades på kort tid.

– Sökinsatsen kring den försvunna pojken i Halland i höstas var större, men den pågick ju flera dygn. På så här kort tid tror jag inte vi har haft en större insats, säger Stefan Gustafsson,

Nu har polisledningen analyserat delar av insatsen. Den beskrivs som mycket lyckad.

– Vi hade inte kunnat önska oss ett bättre resultat. Bebisen hittades helskinnad och en misstänkt förövare kunde gripas. Det berodde till stor del på att vi gjorde allt rätt och att vi fick se ett sällan skådat engagemang från allmänheten, säger Stefan Gustafsson.

Tusentals sidor information

Engagemanget ledde till ett ofattbart inflöde av tips. I efterhand har man sammanställt all information som polisen hade att hantera och det visade sig att polisens pågående händelserapportering sträckte sig över en sex centimeter tjock hög av A4-papper.

– All denna information hanterade vi alltså under denna korta tid, mitt under den pågående insatsen. Vi är mycket nöjda med vår egen insats, säger Stefan Gustafsson.

En del i den lyckade insatsen anses vara just mediestrategin, att man snabbt lyckades få ut händelsen i massmedia, vilket fick till följd att allmänheten snabbt var med i matchen.

Åklagare kommer att fatta beslut

Kvinnan som misstänks för människorovet sitter anhållen, skäligen misstänkt vilket är den lägre misstankegraden. Hon har gjort vissa medgivanden men nekar till brottsrubriceringen människorov. Åklagaren måste fatta beslut om huruvida hon ska begäras häktad senast på lördag.