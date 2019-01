Klockan halv sex på söndagsmorgonen larmades det om att någon sköt rakteter eller smällare in i Lilla Edets kommunhus, i huset finns också ett äldreboende.

– Någon har krossat en fönsterruta och skjutit in raketer eller smällare in i kommunhuset, vi har inga gripna och den tekniska undersökningen kommer att göras under dagen, säger Hans Lippens , presstalesperson på polisen.

Anmälan skrivs gällande Allmänfarlig ödeläggelse.