Redan påsk i Skara – när SVT spelar in

Det är en effektiv produktion. Fyra gudstjänster spelas in under tre intensiva dagar, fredag till söndag. Två för att sändas under söndagar i mars och två som ska sändas på långfredag och påskdagen. Dessutom görs ett avsnitt av Helgmålsringning – som är ett av SVT:s fyra äldsta program. 350.000 brukar se Helgmålringningen som nyss fyllde 50 år.

– Det lilla programmet med många tittare, säger Johannes Söderberg.

På grund av pandemin finns inga besökare i bänkraderna och produktionspersonalen bär munskydd.

SVT sänder en gudstjänst varje söndag från någon landets alla kyrkor, men sänder även några program från muslimska och judiska högtider.

