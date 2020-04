Regionen: ”Tillgången på skyddsvisir säkrad”

Efter att flera stora industrier, bland annat AB Volvo, ställt om sin produktion till att tillverka skyddsutrustning till vården kan nu Västra Götalandsregionen bekräfta att tillgången på både engångs- och flergångsskyddsvisir är säkrad. Regionen har fått in så pass stora volymer av skyddsvisir att det nu finns ett överskott som kommer att gå till de kommuner i Västra Götaland som behöver.

– Vi är mycket tacksamma för det engagemang och allt stöd vi fått från många olika frivilliga initiativ, just nu har vi välfyllda lager, och behoven är säkrade för åtminstone några månader framöver, säger Per Wiger, överläkare Västra Götalands regionen till VGR Fokus.

Samtidigt förklarar Per Wiger att behovet ständigt måste uppdateras eftersom man inte vet om toppen på pandemin är nådd, eller om det blir en andra våg till hösten eller om kurvan kommer att plana ut under en lång tid.

Stigande priser på marknaden

Per Wiger berättar för VGR Fokus att plasthandskar däremot är ett exempel på skyddsutrustning som just nu är svårare att få tag i. Normalt går det åt 1,2 miljoner par plasthandskar i veckan, men under covid-19 perioden närmar sig det antalet 2 miljoner par i veckan.

– Handskar och annat som vi inte producerar själva i Sverige måste handlas upp på en allt tuffare internationell marknad, med stigande priser och osäkerhet kring både leveranser och kvalitet, Det finns också en hel del oseriösa aktörer att se upp med, säger Per Wiger till VGR Fokus.

”Stora volymerna behövs

Däremot tror Per Wiger att behovet av skyddsrockar snart också ska vara säkrat med hjälp av regionala producenter, och kanske även kirurgiska munskydd.

– Vi söker både regionalt och nationellt över leverantörer som kan säkra upp de stora volymerna som behövs, vi försöker hålla oss på den marknaden eftersom den internationella är väldigt oförutsägbar just nu, säger Per Wiger.