Risk för underjordiska bränder i skogen

Ovan jord råder ingen akut spridningsrisk för skogsbränder för tillfället. Men under gräsytan och någon decimeter ned är det just nu torrt i skog och mark. Det gör att gräsbränder kan ta vägen under jorden och sprida sig på det sättet.

– Det handlar om glödbränder som sprider sig under marken och som tar tid att släcka. Nu mot slutet av veckan väntas ju varmt väder i Göteborg och då ökar risken, säger Janne Severinsson, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg till SVT Nyheter Väst.

Uppmaningen: Var försiktig

Med anledning av det varma vädret uppmanar han människor att vara extra uppmärksamma när man eldar.

– Vi har ju inget eldningsförbud i Göteborg för tillfället, men man bör vara försiktig.

På måndagsförmiddagen larmades räddningstjänsten till en gräsbrand i Delsjöområdet i Göteborg som var av just den karaktären att den kunde sprida sig under marken.

– Vi släckte ordentligt på djupet för att just förhindra att den spred sig under jord, säger Janne Severinsson.

På måndagen rådde inte eldningsförbud i någon av Västra Götalands kommuner.