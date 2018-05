SJ vill ha fler tåg på Västra stambanan

Planen med satsningen är att skapa fler tågavgångar och kortare restider. En ansökan är nu inlämnad till Trafikverket och redan nästa år hoppas man kunna öka trafiken på sträckan mellan Sveriges två största städer.

Snabbare tåg

De snabbaste tågen som kommer att trafikera sträckan ska gå mellan Stockholm och Göteborg på två timmar och 50 minuter. På sikt vill man få ner restiden till två timmar.

– Vi ser att efterfrågan på bekväma, snabba och klimatsmarta resor ökar. Den efterfrågan vill vi möta. Och vi ser att vägen till att göra det är att erbjuda ett bra alternativ till flyget, säger Maria Hofberg, affärschef på SJ.

Hårt trafikerad sträcka redan nu

Sträckan mellan Göteborg och Stockholm är redan i dag hårt trafikerad, inte minst förbi Alingsås, där man senast i förra veckan hade stora problem efter ett elfel. Hundratals resenärer blev då sittandes instängda på tågen i timmar i väntan på evakuering. Underhållet på Västra stambanan har också varit eftersatt, men Maria Hofberg tror inte att det kommer innebära några problem.

– Banan är under upprustning just nu, och det är en av anledningarna till tågstoppen. Just nu pågår bland annat ett spårbyte vid Alingsås. Jag tror att sannolikheten är hög att den här satsningen blir av, men helt kan vi inte veta förrän ansökan gått igenom, säger Maria Hofberg.

Tågen rustas upp

SJ:s ambition är att öka trafiken på tågsträckan kraftigt, och i det arbetet ingår bland annat upprustning av samtliga X2000-tåg för en summa av 3,5 miljarder kronor, samt inköp av nya snabbtåg med en toppfart på 250 kilometer i timmen. De nya tågen kommer att rymma mellan 350 och 400 resenärer och beräknas vara i bruk år 2022.

– I och med att vi successivt kommer att få ned restiden så ser vi att den här satsningen kan hjälpa Sverige att nå de klimatmål som satts, säger Maria Hofberg.

Trafikverket kommer nu att behandla den tidtabellsansökan som lämnats in av SJ, och nästa års tidtabell fastställs den 9 december.