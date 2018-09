SD bevakar vallokaler i Götene

Av oro för valsabotage gör sig Sverigedemokraterna i Götene redo för punktbevakning av kommunens vallokaler på söndag. Enligt Helene Granbom Angerheim, ordförande i SD i Götene, har man tidigare märkt att deras valsedlar försvunnit från vallokalerna.

– Folk stjäl Sverigedemokraternas valsedlar och slänger dem. Och det är inte alla som vågar fråga efter röstsedlar, säger hon.

Vallokalen är en offentlig plats. Därmed kan den som önskar vistas där under hela valdagen. Det finns dock en del regler att förhålla sig till.

- Jag har sagt till dem att de inte får störa, inte ha partikläder och inte snacka politik, säger Linnea Andersson, handläggare i kommunens valnämnd, som tycker att det hela är oproblematiskt.

– Respekterar de inte det så blir de utslängda.

Inte helt ovanligt

Linnea Andersson berättar att det åtminstone under de två senaste valen förekommit att partier på olika ställen i landet bevakat vallokaler under valdagen. Enligt henne är det dock första gången som det sker i just Götene. Men Helene Granbom Angerheim berättar att man bevakade även förra valet.

– Vi var där under förra valet, men var väldigt diskreta.

Även nu, under perioden som förröstning pågått, har medlemmar i partiet dagligen sett till att det finns valsedlar i förröstningslokalerna, berättar hon.

Och hur blir det på söndag?

– Då kommer vi sitta i nåt hörn och dricka kaffe. Själv växlar jag mellan Källby och Lundsbrunn.