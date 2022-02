Dramatiska räddningen: Hunden Julli fast sex meter in i gryt

Det var en tisdagsförmiddag i början på året när Sven-Ingmar Liljedal skulle jaga rådjur tillsammans med två jaktkompisar. Till en början gick jakten bra i skogen utanför Håcksvik i Svenljunga kommun. Julli drev upp fyra rådjur. Men sedan fick hon korn på en räv.

Och så blev det tyst. Efter ett tag insåg jaktlaget var hunden tagit vägen. Julli hade krypit ner i ett rävgryt under en väldig sten. Något som Jaktjournalen skrev om först.

Fast mellan två stenar

Tillsammans med de andra i jaktlaget försökte Sven-Ingmar locka ut Julli. Sven-Ingmar visslade och ropade.

– Hon skällde på räven där inne. Men hon lyssnade inte på mig utan var mer intresserad av räven. Sen hade hon gått in i en trång gång och satt fast mellan två stenar, säger Sven-Ingmar Liljedal.

Då Julli inte kommer ut avbryts försöket att få ut henne. Senare återvänder Sven-Ingmar med två bekanta till grytet. De gräver och plockar sten till långt efter mörkrets inbrott. Men inte heller det försöket lyckas.

Ingen hund syns till

Vid midnatt återvänder Sven-Ingmar tillsammans med sin fru. Det är mörkt i skogen och ingen hund syns till. På morgonen då det ljusnar tar sig Sven-Erik till grytet ännu en gång. Han visslar.

– Då svarar hon. Och då förstod jag att hon lever.

Då ringer Sven-Ingmar grytjägaren Rasmus Edman som redan kvällen före erbjudit sig att hjälpa till. Och vid elva-tiden ansluter han och kompisen Erik Liljekvist. De turas om att åla in i mörkret under stenen för att gräva. För att få ut hunden måste de ta sig sex meter in i grytet.

