SVT Nyheter Väst fick under lördagen följa med militären ut till havs där de under en övning simulerade att okända fartyg var på väg in mot den svenska kusten.

Finns det något särskilt hot mot Göteborg nu som är anledning till att ni valt att förflytta övningen hit?

– Nej, vi har valt den här platsen och tid och rum själva, säger Anders Olovsson stf marinchef.

Starta klippet ovan och kliv rakt in i en av stridsbåtarna som deltog i lördagens militärövning i Göteborg.