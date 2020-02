Simhall i Tranemo stängd – på grund av höga vattennivåer

Det var under måndagsmorgonen som personal på sim- och idrottshallen i Tranemo larmade om att regnvatten hade trängt in i källaren. Byggnaden – och all tillhörande verksamhet – stängdes ner direkt.

– Vi kör personal dygnet runt och pumpar så mycket vi kan, men tyvärr ser inte prognosen så bra ut framåt, säger Anders Hernelind, enhetschef för fastighet i Tranemo kommun.

Tränger upp genom brunnar

I hallen finns både bassänger, idrottshallar och gym. Något som nyttjas inte minst av kommunens skolor. Lektionerna är under veckan följdaktligen inställda, och även idrottsföreningar som håller till i lokalerna får ställa in sina träningar.

– Det är jättetråkigt. Vattnet trycker på nedifrån, upp genom avloppet i brunnarna både i duscharna i omklädningsrummen och i källaren. Vi har 5-10 centimeter vatten på golvet, säger Anders Hernelind.

Tungt regnfall

Orsaken är allt regn som öst ner över kommunen den senaste tiden, berättar Anders Hernelind. Detta har lett till översvämning på bygden, och det är inte bara sim- och idrottshallen som tagit in vatten: Också en träslöjdssal på en närliggande skola håller på att tömmas.

Har ni haft sådana här problem tidigare?

– Nej, jag har aldrig varit med om något liknande. Och inte när jag hör mig för bland kollegor som jobbat här längre än jag heller. Så det är exceptionellt just nu, säger Anders Hernelind.

Mörk prognos

Sim- och idrottshallen är stängd till söndag. På måndag kommer ett nytt beslut att fattas.

– Vi jobbar både morgon och kväll, och har lagt nästan all kraft på översvämningar det senaste. Det är ju risk att det kommer att skada byggnaden, så det är viktigt att vi får ut vattnet så fort som möjligt.