Torrt och soligt: Flera gräsbränder i regionen

Vid 14:40-tiden uppgav Räddningstjänstens ledningscentral att de var på väg med flera enheter till Deljöreservatet. Larm om bränder på flera platser i terrängen hade kommit in, men brandens omfattning var vid tidpunkten oklar. En dryg halvtimme senare hade ytterligare en resurs kallats in.



En annan plats där en vid tidpunkten lite större brand rapporterats in var utanför Lilla Edet.

SMHI har utfärdat en risk för gräsbränder som gäller för i stort sett hela södra Sverige, och upp mot Falun och Gävle. SMHI uppmanar till stor försiktighet vid eldning utomhus.



Texten uppdateras.