Skola i Tibro stängs efter raketskjutning inomhus

Nyboskolan i Tibro tvingades under måndagen ställa in alla lektioner efter att en elev skjutit av en raket inne i skolan. Även under tisdagen kommer skolan hålla stängt.

– Vi gjorde en samlad bedömning utifrån arbetsmiljön för elever och personal, säger Zophia Zander Norell, utbildningschef i Tibro kommun.