Händelserna inträffade tidigt i måndags morse och polisen fick in tre anmälningar om att någon skjutit in i deras fönster med luftvapen. Senare under dagen framkom även att en person blivit träffad med ett skott utomhus.

Under veckan har polisen ökat sin närvaro i området. Under onsdageftermiddagen kunde två unga män som är hemmahörande i området gripas.

De är nu anhållna och brottsmisstankarna är grovt olaga hot, skadegörelse och försök till grov misshandel.