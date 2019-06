Foto: SVT

Skottlossning i Mölndal – bil beskjuten

En man besköts i en bil i Kållered i Mölndal sent under onsdagskvällen. En stor polisinsats har pågått i området under natten.

Det var vid 23.11 som en man på väg hem från jobbet plötsligt besköts, på Gamla riksvägen i Kållered. – Det är någon eller några som har skjutit mot bilen han färdades i, säger Johan Josarp, vakthavande befäl vid polisen region väst. Händelsen ska ha inträffat under färd och skotten ska ha kommit från en bil som körde upp bredvid mannens bil. Han ska inte ha blivit träffad och har enligt polisen klarat sig fysiskt oskadd. – Vi har hittat skotthål i bilen, jag kan inte säga hur många, säger Johan Josarp. Enligt vittnesuppgifter flydde den eller de som sköt i sin bil som ska ha varit en silverfärgad opel av äldre modell. – Vi tar tacksamt emot tips från den som har gjort några iaktagelser, säger Josarp. Johan Josarp vill inte säga om den beskjutne är känd av polisen. Han säger dock att det inte rör sig om en slumpartad skjutning mot vilken bil som helst. Trots en större insats har polisen fortfarande under torsdagsmorgonen inte gripit någon efter händelsen, som rubriceras som försök till mord. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!