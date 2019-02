SMHI varnar för kraftig regn i helgen

SMHI klass-1varnar för höga vattenflöden i små vattendrag på grund av kraftig regn samt snösmältning som drar in över regionerna under helgen. Lokalt har även en klass-2 varning har utfärdas, vilket betyder kraftigt höga vattenflöden. Flödena förväntas avta under måndag den 11 februari.

Uppmanas vara försiktiga

– Varningen gäller i första hand boende på landsbygden, och personer som bor i anslutningen till mindre vattendrag, säger Richard Altfjord-Wylde, hydrolog på SMHI.

Regnet kan komma att skapa stora vattenansamlingar på vägar. Trafikanter uppmanas att iaktta försiktighet.

Se väderprognosen i klippet ovan