SMHI varnar för snöfall över Dalsland

Snövädret rör sig in över Sverige söderifrån under tisdagsmorgonen. SMHI varnar för att det över Dalsland kan komma uppemot en halv decimeter snö. Desto mer snö blir det när vädret rör sig upp över landet under tisdagen. Över Värmland och Dalarna väntas uppemot 25 centimeter snö, enligt SMHI. Och i Jämtland kan det komma uppemot tre decimeter snö.

– Det blir väldigt besvärligt väder på en del håll. Det är i Norrlands inland som man verkligen får tänka sig för i trafiken. Kommer det tre decimeter snö så blir det viktigt att hålla avstånd och planera körningen, säger Nils Holmgren

Under tisdagen väntas dock snöfallet kunna övergå i regn. Att temperaturerna håller sig kring nollstrecket gör att det kan bli mycket halt på vägarna runtom i Sverige.

– Det blir framförallt en kortvarig snöhalka som man får se upp för.