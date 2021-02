Flera trafikolyckor i snövädret

Det har snöat en hel del under natten och nederbörden fortsätter. Och vädret ställer till problem både för bil- och kollektivtrafiken.

Ett stort antal busslinjer dras med förseningar.

– Det är väldigt stora störningar i hela vårt område nu, säger Jill Hasselqvist, störningskoordinator på Västtrafik strax före klockan 8 på morgonen.

Även för bilister har väglaget och snöandet ställt till det. Under den tidiga onsdagsmorgonen har flera olyckor rapporterats in, bland annat på E6 vid Klarebergsmotet, där en bil körde ner i diket. Även på väg 172 i höjd med Stora Bön i Färgelanda har en singelolycka inträffat. På väg 558 mellan Jonsered och Furulund har en personbil och en lätt lastbil kolliderat.



– Det har ju varit en del trafikolyckor, och det snöar på fortfarande. Det finns all anledning att anpassa både avstånd och hastighet, säger polisens presstalesperson Fredrik Svedemyr.



Inga allvarliga personskador har rapporterats.



Texten uppdateras.