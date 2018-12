Stora förseningar i kollektivtrafiken i centrala Göteborg

Det var en buss i Nordstan som fick problem med lufttrycket under rusningstid vid 16.45-tiden under torsdagseftermiddagen. Bussen kunde inte köras vidare utan fick vänta in en bärgare för att frakta bort bussen.

Foto: SVT

– Det i kombination kring trafiksituationen vid Åkareplatsen har lett till enorma konsekvenser med köer hela vägen från Heden, genom allén och in till centrum och upp mot Hjalmar Brantingsplatsen, säger Brian Hansen till SVT Nyheter Väst.

Enligt honom drabbar detta väldigt många linjer av bussar och spårvagnar i centrala Göteborg. De flesta linjer dras med förseningar på mellan 20 och 30 minuter, men också ännu längre för andra spårvagns- och busslinjer.

– Vi har förseningar på uppemot en timme på bland annat linje 17, säger han.

En av alla dem som fick promenera över Göta Älvbron in mot Göteborgs centrum under torsdagseftermiddagen på grund av stoppet i kollektivtrafiken, var Ann-Kristine Thulin:

– Jag fick gå av innan bron för att promenera över med hundratals andra. Jag ska bara in till stan och träffa några vänner, säger hon till SVT Nyheter Västs reporter på plats Shohreh Zare.

Ett par timmars följdförseningar

Enligt störningskoordinator Brian Hansen är alla linjer som passerar Nordstan i centrala Göteborg drabbade. Men just nu finns ingen prognos för när det ska rulla på som vanligt igen.

– Rusningstrafiken börjar rundas av vid 18-tiden och efter det får vi räkna med upp till ett par timmars följdförseningar, säger han.

Texten uppdateras