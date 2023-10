Stopp på E45:an och i tågtrafiken vid Frändefors

Under onsdagmorgon körde en kranbil in i en tågbom i höjd med Frändefors i Dalsland. Det är nu stopp i båda riktningarna på E45:an och all tågtrafik som kör förbi är just nu inställd.

– Bärgaren som ska föra bort kranbilen har ännu lyckats ta sig fram, säger Felicia Danielsson, presskommunikatör på Transportstyrelsen