Stora delar av förundersökningen mot Wannholt läggs ner – misstänkta brott har preskriberats

Det är drygt ett år sedan anmälan lämnades in mot Demokraternas partiledare Martin Wannholt. Enligt de nio investerare som står bakom anmälan har pengar som de låtit betala in till Wannholts privata bankkonto aldrig överförts till bolaget i Brasilien som de trodde köpa in sig i.

Martin Wannholt själv har avfärdat alla anklagelser emot honom och menar att anmälan har haft politiska motiv.

Preskriberas under pågående förundersökning

Den anmälan som de svenska investerarna lämnat in handlade om cirka två miljoner kronor. Av det som kvarstår i förundersökningen rör numer endast en dryg fjärdedel, resten har preskriberats.

– Många av de påstådda brotten ligger så långt bak i tiden att om de inte redan är preskriberade redan så blir de det ganska snart, säger åklagare Bengt-Olof Berggren.

Jonas Jednell är en av de personer som står bakom anmälan, han betalade sammanlagt in 800 000 kronor utspritt på fyra olika tillfällen. Nu har allt utom 165 000 fallit under preskription.

– Det känns surt, att tiden bara går. Brukar det ta så här lång tid med förskingringsmål mot en högt uppsatt politiker? Ingen aning, säger han.

”Komplicerat fall”

Men enligt åklagaren är det inget konstigt att förundersökningen dragit ut på tiden. Dels på grund av att det varit onormalt många häktningar, som går före, och dels för att det varit ett komplicerat fall med bolag utomlands. Och det går inte heller att göra skillnad på person och person.

– Likhet inför lagen gäller. Visst ska vi skynda på det men här är det så att anmälan kom in så sent och är så komplicerad att vi inte hinner med, säger åklagare Bengt-Olof Berggren.

SVT har pratat med Marin Wannholt som inte vill kommentera att delar av de brott som lyfts i anmälan preskriberats.

I klippet berättar åklagare Bengt-Olof Berggren och investeraren Jonas Jednell mer.