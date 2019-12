Stormbyar och blixthalka – tufft väderdygn i väst

Den hårda vinden väntas dra sig in över västkusten och vidare inåt landet redan på tisdag eftermiddag, men kommer att vara som hårdast på kvällen och natten mot onsdag.

– Det är ett område med regn och blötsnö som kommer in och med det starka vindar. Det kommer blåsa som värst mellan klockan 21 och fram till klockan sex sju på onsdagsmorgonen, säger SVT:s meteorolog Per-Erik Åberg.

Stormbyar vid kusten

Det blir som starkast vindar på upp emot 26-27 meter per sekund utmed hela västkusten, men även inåt landet blir det hårda vindar under tisdagen.

– I inlandet blir det blåsigast runt Västgötaslätten och vid Vänern och Vättern. Men där handlar det om vindar på 18-19 meter per sekund, säger Per-Erik Åberg.

Vad ska man tänka på inför tisdagen?

– Det kan vara bra att ta in saker som står lösa, till exempel soptunnor på hjul eller saker som är lösa på balkongen, så det inte blåser iväg.

Blixthalka när kylan drar in på måndagskvällen

Redan nu på måndagskvällen blir det besvärligt väder i Västsverige. SMHI har återigen gått ut med en klass 1-varning för Blixthalka. Det gäller hela Västra Götalands län.

– Det är regnigt och blött ute och under kvällen kommer temperaturen att falla raskt. Det kan leda till att det blir blixthalka under kvällen och natten. Det kan även bli besvärligt på mindre vägar under tisdagsmorgonen, säger Per-Erik och lägger till en varning till länets cyklister:

– Har man inte dubbdäck på sin cykel ska man ta det mycket försiktigt och kanske till och med låta cykeln stå i morgon bitti.