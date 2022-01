Stormen Malik på väg med orkanbyar: ”Stanna inne”

Gränsen för storm går när vinden blåser 24.5 meter per sekund. Under lördag morgon väntas stormen Malik dra in med vindar på över 30 m/s och kanske till och med upp till orkanstyrka (32.7 m/s). Och ovädret stannar till sen söndag.

– Det finns risk för översämningar lokalt och det gör att träden står extra dåligt i den våta marken och kan ramla. Det i sin tur innebär förutom risk att få dem på sig att tåg och bussar riskerar att bli försenade, säger Nils Holmqvist.

”Köp helggodiset tidigare”

Han menar att så snart ett oväder är så stort att det får ett namn finns det anledning att vara extra försiktig och även om han understryker att var och en får fatta sina egna beslut så är rådet att stanna inne.

– Man kanske kan planera lite bättre, köp helggodiset lite tidigare så slipper man ge sig ut i stormen.

Även de som tänkt ge sig ut med bilen bör tänka sig för i helgen.

– Det finns risk att bli stående på grund av nedfallna träd, det kan även vara så att broar stängs. Öresundsbron stänger till exempel vid 25 m/s, säger Nils Holmqvist.