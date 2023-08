Resultatet efter regnovädret – Carinas uppfart spolades bort i Åmål

Carina Jansson fick en chock när hon kom hem. Större delen av hennes uppfart hade spolats bort av regnet. Räddningstjänsten fick under helgen in nästan 200 larm och under måndagen är framkomligheten fortfarande svår och flera vägar är avstängda.

– Jag tror man kommer se konsekvenserna av det de närmaste veckorna i alla fall, säger Christian Rådén, räddningschef på Räddningstjänsten i Bengtsfors.