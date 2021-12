Morten lurades av sin GPS – fastnade i Norge: ”Tänkte fuck”

I klippet berättar Mårten Krøgholt om sina vedermödor för att ta sig hem till Danmark.

Sedan tisdagen den 28:e december måste utländska medborgare ha ett negativt covidtest för att komma in i Sverige. Information som av allt att döma inte nått alla den berör.

SVT:s reporter på plats vid den norsksvenska gränsen möttes på torsdagen av förvirring och frustration – men också ett visst mått uppgiven förståelse.

Under tisdagen och onsdagen stoppades runt 400 personer per dag vid Svinesund, i första hand bussresenärer. En bit in på torsdagen hade ytterligare ett hundratal tvingats vända, flertalet privatbilister.

Negativ covid-test

Anledningen var att de inte haft ett max 48 timmar gammalt negativt covid-test.

– Vi såg en skylt vid inresan till Sverige, där det stod av vi måste ha PCR-test. Det var först då vi förstod att det inte räckte med bara vaccination. Självklart förstår jag att vi måste testas, men det är otur för oss att det kommer nu när vi ska hem, säger Morten Krøgholt från Danmark.

Undantag för lastbilschaufförer

På plats vid gränsen var också Björn Wehlou, polisinsatschef gränspolisen i Strömstad.

– Vi genomför kontroller och det har varit ett hårt tryck, även om det lugnat sig lite under torsdagen. Som regel gäller det här utländska medborgare, men det finns undantag till exempel för lastbilschaufförer som kör regelbundet, säger han.

De stoppade resenärerna får åka tillbaka till Oslo och göra ett test, det går inte att testa sig vid gränsen.