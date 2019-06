SVT möter de friade minkfarmarna

Det var i augusti förra året som en stor grupp aktivister bröt sig in i bröderna Indebetous minkfarm och släppte ut omkring ettusen minkar ur sina burar. Aktivisterna filmade hela skeendet när de släppte ut minkarna och la ut på Youtube.

En granne såg att svartklädda, maskerade personer sprang ut från vårt minkstall och in sina bilar. Granne tog upp jakten och ringde bröderna som inte var hemma.

– Då blev vi uppjagade och åkte iväg och mötte upp. Vi försökte hindra en av bilarna, två gånger åtminstone, men de åkte bara iväg och var ganska hotfulla, tyckte jag.

Slog sönder bilrutan

Här slår bröderna in framrutan på aktivisternas bil. Foto: Ur polisens förundersökning

För att hindra aktivisterna i bilen att åka vidare tog bröderna några koner från ett vägbygge och slog mot bilens framruta som sprack. Detta filmades av aktivisterna. Senare kom polisen och förhörde dem. De släpptes senare.

I Skaraborgs tingsrätt dömdes bröderna för skadegörelse, medan inga av aktivisterna kunde bindas vid brottet eftersom de var maskerade.

– Det känns ju fel. De skulle ju ha åkt in eller ha fått rejält med böter. Men bara man maskerar sig så verkar det som om man kommer undan, säger Daniel Indebetou besviket.

Långvariga trakasserier

Bröderna Indebetou och deras familjer och föräldrar har trakasserats under många år av aktivister – eller terrorister, som bröderna kallar dem. När lokala medier 2013 rapporterade att de skulle starta minkfarm började det. Hotbrev och nattliga telefonsamtal. En natt kastades en yxa in genom fönstret till föräldrarnas hus med texten ”första varningen”. En annan yxa kastades in i väggen och hade texten ”Inga fler minkfarmar”. En grupp kallad ”Animal rights militia” tog på sig skulden.

På en kyrkogård grävdes familjens gravsten upp och den dumpades senare i en släktings trädgård.