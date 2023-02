Tåg ställs in när stormen Otto slår mot Västsverige

Under fredagsförmiddagen gäller följande prognos och dessa tågbanor ställs in:

Västkustbanan Kungsbacka – Halmstad och vidare till Helsingborg

Stängd från fredag 18.00 – lördag klockan 11.00

Uddevalla – Strömstad:

Stängd från fredag 16:00 – lördag klockan 12:00

Öxnered – Håkantorp:

Stängd från fredag 16:00 – lördag klockan 10:00

Håkantorp – Herrljunga:

Stängd från fredag 16:00 – lördag klockan 08:00

Herrljunga – Borås:

Stängd från fredag 16:00 – lördag klockan 06:00

Varberg – Borås:

Stängd från fredag klockan 16:00 – klockan 08:00

Kinnekullebanan (Håkantorp – Gårdsjö):

Stängd från fredag klockan 16:00 – lördag klockan 08:00

Källa: Trafikverket

Styrsöbolaget har även skrivit på sin hemsida att båttrafiken kan påverkas från 13-tiden och att det kommer ske förseningar. Med den nuvarande prognosen finns det risk för att all trafik till Göteborgs södra skärgård kan behöva ställas in under fredagskvällen under kortare perioder. Varningen skrevs under torsdageftermiddagen.