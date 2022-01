Tågtrafiken i länet påverkas av väntad storm

Under helgen väntas stormen Malik dra in över Västsverige. Enligt prognosen kan det bli upp till 30 meter per sekund i byarna. Redan på lördagsmorgonen märktes det av i tågtrafiken.

-Vi stänger ett antal banor vid 11.30 men redan tidigare än så är det några avgångar som är inställda eftersom tågen hinner upp men inte hinner ned igen när banan stänger, berättar Västtrafiks störningskoordinator Sofia Svärd.

Hittills är det tågtrafiken på Kinnekullabanan, Borås – Herrljunga – Uddevalla och Stenungsund – Strömstad som ställts in.

-Vi bussersätter alla avgångar vi kan, och man kan hålla sig uppdaterad på Västtrafiks hemsida för detaljer.

Avstängningen är planerad fram till natten mellan söndag och måndag.