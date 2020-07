Tekniska problem med fredagens sändningar

Under fredagen har vissa av Västs tittare fått fel lokala nyheter i rutan. Under morgonen har i stället Stockholms lokala nyheter sänts. Det hela beror på ett tekniskt problem som vi just nu felsöker.

På SVT Play kan du se Västs lokala sändningar i efterhand. Vi ber om ursäkt för strulet!

