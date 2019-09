Tekniska problem på Västtrafik – appen ligger nere

Under måndagsmorgonen hade Västtrafik stora tekniska problem med biljettsystemet i företagets app Västtrafik to go. Vid 08.30-tiden fanns ännu ingen prognos för när felen kunde vara lösta.

Problemen började vid 07.30-tiden under morgonen. Västtrafik meddelade på sin hemsida att appen Västtrafik to go hade problem med biljettsystemet. ”Just nu kan du inte köpa biljetter eller visa upp din biljett i appen”, skrev Västtrafik. Istället hänvisades resenärer till återförsäljare för att kunna köpa biljett. Även Västtrafiks kontrollanter hade informerats om felet, och Västtrafik säger till tidningen GT att ingen resenär kommer att drabbas av någon tilläggsavgift på grund av felet. Dela Dela

