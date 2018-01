Totalstopp på E6 efter olycka

Larmet om olyckan kom in till Räddningstjänsten strax efter klockan sex på måndagsmorgonen. En personbil ska ha kraschat in i en lyktstolpe, som därefter ramlade ner på en lastbil. Ytterligare två bilar ska sedan ha kört in i den bil som välte lykstolpen. Olyckan inträffade på E6, mellan Kungälvsmotet och Rollsbomotet.

Enligt räddningstjänsten har ingen skadats allvarligt i samband med olyckan, men lastbilschauffören har fått glassplitter på sig. Röjningsarbetet på vägen uppges gå långsamt, då man misstänker att lyktstolpen är strömförande.

– Det är totalstopp på E6 i södergående riktning mot Göteborg, och tyvärr så kommer det att hålla i sig ett tag. Den här stolpen som har vält har ställt till det lite på vägen, säger larm- och ledningsoperatören hos Räddningstjänsten.

Trafiken kunde vid åttatiden börja rulla igen, men det kan vara fortsatt köbildning ett tag till.