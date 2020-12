Trots pandemin – IF Elfsborg besökte sjukhusområdet

På bilden går det att se hur 16 personer, bland annat spelare från IF Elsfborg, går i samlad trupp in på sjukhusets område. Detta mitt under pågående pandemin, med ett ökat tryck på vården och strikta restriktioner att inte träffa fler människor än nödvändigt.

Bilden byttes snabbt ut till en annan där bara två personer syns. Men innan den avpublicerades väckte den bland annat frågor om signalvärdet i att publicera bilden och hur seriöst sjukhusets smittbegränsande arbete egentligen är.

”Varför så stor grupp? Visst är den gruppen ute och träffar andra bollpojkar i hela Sverige? Varför på sjukhuset? Varför visa detta på Södra Älvsborgs Sjukhus Facebooksida?” går det bland annat att läsa i en av kommentarerna.

”Den mänskliga faktorn”

Enligt Ingrid Fredriksson, kommunikatör på SÄS, var det ett misstag att publicera bilden.

– Vi valde en bild som kunde feltolkas, och det var därför vi snabbt bytte ut den. Det var ett misstag och hade att göra med den mänskliga faktorn, säger hon.

Själva händelsen, att flera personer kom in på sjukhusets område utan att hålla avstånd, vill hon däremot inte kommentera.

”Följde alla rekommendationer”

IF Elfsborgs kommunikationschef Johannes Sandberg anser inte att laget har gjort något fel.

– Vi gör det här traditionsenligt varje år för att förgylla barnens vardag. Aktiviteten har skett utomhus. Vi lämnade över julklapparna till ansvariga på sjukhuset och träffade inte barnen, säger han.

Men kunde ni inte valt två eller tre representanter från laget?

– Nej, vi ville göra barnen glada och följde alla rekommendationer, säger Johannes Sanberg.