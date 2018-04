Somalisk förening vill locka unga till högskolan

Det är snart dags för alla dem som vill söka vidareutbildning till hösten att göra det. Om föreningen Somaliska Akademiker fick bestämma skulle fler unga personer med somalisk bakgrund söka i år.

– Vi känner att just i den här gruppen av personer finns det fler som borde söka in, att det inte är tillräckligt många som söker in, det är också en grupp som är lätt för oss att påverka, eftersom vi har själva har samma bakgrund, säger Mahamed Warsame, aktiv i föreningen Somaliska Akademiker och tandläkarstudent.

Saknar förebilder i hemmet

Genom att anordna en mässa på Blå stället i Angered vill Somaliska Akademiker visa hur många alternativ det finns och inspirera ungdomarna genom föreläsningar. Föreningen startade i augusti förra året och det här är deras första mässa.

– Det är många som vill plugga men det är många som kanske inte har bröder och systrar som pluggar, det kan bli svårt att kliva in i universitetsvärlden om man inte känner andra som har gjort det. Så vi försöker stå där som förebilder.