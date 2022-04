Unik containertrafik startar mellan Göteborg och New York

Under fredagsmorgonen anlöpte containerfartyget MSC Cornelia Göteborgs hamn. Under kvällen eller natten lämnar den hamnen med exportgods för ta nå fram till New York 11 dagar senare.

– Det är den enda linjen som går direkt från Sverige till USA vilket gör den unik, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs hamn AB.

En avgång i veckan

I nuläget räknar man med att en avgång i veckan från Göteborg till USA. Fördelen med direkttransport är enligt Göteborgs hamn att man minskar risken för förseningar eller att man måste lasta om eller byta fartyg.

– Vi blir en starkare hub för transporter till USA och även in i Kanada. Det blir ett bättre erbjudande för alla svenska företag som skall exportera och importera, säger Jacob Minnhagen.

Det är MSC, världens största containerrederi, som startat den nya direktlinjen.