Unikt Göteborgsprojekt: coronavaccin genom näsan

Det är forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och läkemedelsbolaget Astra Zenica som gemensamt tar sig an projektet att utveckla ett vaccin mot covid-19. Det är just en nässprej som forskarna hoppas kunna utveckla, något som har flera fördelar jämfört med att ge en spruta rakt in i kroppen.

– Om man vaccinerar via slemhinnan kan man få ett immunskydd lokalt vid just den slemhinnan. Det är väldigt bra därför att det då kan binda till viruset innan viruset kommer in i kroppen, säger Karin Norling, forskare på Chalmers.

När man vaccinerar direkt in i kroppen får man i stället antikroppar i blodet, förklarar hon. Ytterligare en fördel är att man med enkelhet kan vaccinera sig själv med hjälp av en nässprej – och man slipper gå till vårdcentralen och riskera ytterligare smitta.

Flera platser

Det görs försök på flera olika håll i världen för att forska fram ett vaccin mot covid-19. Forskarna i Göteborg försöker, liksom alla andra forskarlag, tillverka ett alldeles eget vaccin, och kommer alltså inte att använda sig av någon annans vaccin till nässprejen.

Räcker det inte med att man tillverkar vaccin på andra platser?

– Det finns inget som garanterar att de projekt som redan finns kommer att leda till en lansering. Det är ingen bedömning om hur bra eller dålig deras approach är, utan det är bara ett faktum kring hur utvecklingen av vacciner ser ut. Därför är det viktigt att ha flera järn i elden, eftersom man inte vet vad som kommer att fungera och inte, säger Karin Norling.

Globalt behov stort

Hon berättar vidare att det kommer att behövas flera olika vacciner eftersom det globala behovet kommer att vara så stort.

Det är ännu oklart om projektet kommer att leda till färdigt vaccin. De kommande sex månaderna ska forskarna utvärdera utsikterna för sitt vaccin. Karin Norling vill heller inte avslöja hur lång tid det potentiellt kan dröja innan vi får se ett göteborgskt nässprej-vaccin.

– Det beror alldeles helt på hur det går framåt här nu, säger hon.