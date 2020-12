Vägglössen minskar – kan vara pandemieffekt

De har ett otacksamt liv framför sig. De älskar oss – men vi älskar verkligen inte dem. Ofta kommer de i resväskor, gömmer sig och kommer bara fram för att suga vårt blod på natten och föröka sig. Vägglusen sprider sig lätt och är svåra att bli av med.

– Det är lång process för att bli av med vägglöss när man väl fått dem, säger Håkan Rystrand, leveranschef region Väst Anticimex.



– Man måste själv agera ”bete” så att lössen tar sig från sina gömställen till sängen. Då passerar de det gift vi lagt ut och så småningom dör dom.

Men det kan även vara så att de som drabbats under året inte hör av sig till saneringsbolagen för att de helt enkelt inte vill ha närkontakt under coronarestriktionerna menar Håkan Rystrand. Om trenden fortsätter under 2021 återstår att se.

Växande problem med ökat resande

– Vägglösen har generellt ökat i samhället och då finns det en större risk för att de följer med oss människor. Folk är mobila och rör sig mer i dag och då är det klart att det finns mer risker, säger entomolog Thomas Persson Vinnersten vid Anticimex.

Enligt Persson Vinnersten har man sett en ökning av vägglössen i hela västvärlden sedan början av 2000-talet. Vissa äldre bekämpningsmedel är förbjudna i dag och en del vägglöss är dessutom resistenta mot de bekämpningsmedel som får användas.

– Det är kemikalierna som de blir resistenta mot och det blir vägglössen om man överanvänder det. Det är alltid några som klarar sig lite bättre och som får avkommor som klarar sig ännu bättre, säger Thomas Persson Vinnersten.