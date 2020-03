Välkända avenykrogar stänger i Göteborg

”Nedsläckning av restauranger har påbörjats” står det i det interna mejl som skickades ut till anställda på Avenyfamiljen under söndagen.

Krog- och restaurangbranschen beskrivs som särskilt ansatt av den rådande coronakrisen – något som föranledde krogkoncernen till att säga upp hela sin personalstyrka på knappt 170 personer, plus extrapersonal, i förra veckan. Avenyfamiljen meddelade emellertid att man hoppas kunna återanställa sin personal i framtiden.

”Vi har fått frågor kring att VD och övriga i ledningen är uppsagda. Det stämmer men samtliga har 6 månaders uppsägningstid vilket säkerställer fortsatt administration under nedsläckning och uppstart”, står det i det interna mejlet från i söndags.

Mejlet undertecknas koncernens grundare Jonas Järvmarker, och han ger därtill besked om att fler stängningar är att vänta under veckan.

”Vi har säkerställt likviditet för 6 månaders fullskaligt stillestånd vilket är det värsta scenario som vi arbetar efter. Plan for the worst, hope for the best!”