Väpnat rån i Ica-butik i Floby

En man gick in på en ICA- butik i Floby under onsdagsmorgonen och krävde pengar under pistolhot. Mannen är nu gripen. Polisen har inlett en förundersökning gällande väpnat rån.

Det var på onsdag morgon som en man gick in på en butik i Floby. Redan inne avlöste han ett skott i taket, gick till kassabiträden och krävde pengar under pistolhot. I samband med att mannen gick in i mataffären var det en ledig polis som mötte honom. Polisen anade oro och vände in i butiken. – När rånaren går fram och slänger över väskan till kassabiträden så griper den här lediga polisen mannen – brottar ner honom på marken och sparkar bort pistolen. Polisen får hjälp av butikspersonal till en polispatrull kommer till platsen, berättar Thomas Fuxborg presstalesperson polisregion Väst. Enligt polisen är vapen som tagits i beslag med stor sannolikhet en soft airgun. En förundersökning gällande väpnat rån har inletts. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!