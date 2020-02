Styrelseordförande sätter trafiksäkerheten främst

Under förra veckan kom information om hur många anmälningar och synpunkter som kommit in om busschaufförer som tappat fokus under körningar. Av totalt cirka 3 000 i Sverige 2019, fanns en tredjedel det vill säga drygt 1 000 anmälningar för Västsverige.

Ett uttalande av Jarl Samuelsson, affärsenhetschef på Västtrafik, om att passagerare kan polisanmäla chaufförerna för att stoppa problemet fick Kommunal att reagera kritiskt som menar att de saknar stöd från Västtrafik och vill ha en direkt dialog med bolaget.

Instämmer med tidigare uttalande om polisanmälan

Västtrafiks styrelseordförande Peter Hermansson (M) betonar att han instämmer med affärsenhetschefens på Västtrafik Jarl Samuelssons uttalande om det ibland kan behövas polisanmälningar från allmänheten för att stoppa bussurfning.

– Jag var både förvånad och chockad över Kommunals uttalande under måndagen som jag uppfattar som att de försvarar det fåtal förare som inte sköter sig, säger Peter Hermansson Västtrafiks styrelseordförande. Jag anser att de allra flesta busschaufförer sköter sig till perfektion, men även att trafiksäkerheten har högsta prioritet och att de förare som bussurfar måste stoppas.

Vad anser du om att Kommunal efterlyser en dialog direkt med Västtrafik?

– Vi har vår dialog med trafikbolagen som in sin tur har arbetsgivaransvar gentemot Kommunal och som har lättare att hantera frågan på ett konkret sätt, säger Peter Hermansson (M). Det är på det sättet kommunikationen ska ske, med en tydlig ansvarsfördelning.

Över 1000 anmälningar/synpunkter om bussurfning till Västtrafik för 2019. Hur ser du mängden?

– Svårt att svara på, om det är så att vi har en högre anmälningsbenägenhet eller om det är en beklaglig attitydfråga hos förarna och vad det olämpliga beteendet beror på kan jag inte svara på, säger Peter Hermansson. Men det är inte försvarbart, och vi inser att vi har en kraftig uppförsbacke som vi måste ta oss uppför för att hitta en lösning på problemet.