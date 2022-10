25-åring döms till fängelse för macheterånet på Ålidhem i Umeå

Den 24 juli i år vaknade mannen i sitt studentrum av att fyra män bröt sig in för att kräva honom på pengar under hotfulla former. Rånarna högg mannen med en machete i huvudet, slog honom med en parfymflaska i ansiktet och riktade en pistol eller ett pistolliknande föremål mot hans panna.

Hoppade från tredje våningen

Mannen lyckades fly undan genom att hoppa ut genom sitt fönster på tredje våningen. När han landade över sex meter ner skadade han svanskotan och ena handleden. Samtidigt lämnade rånarna bostaden med bland annat kläder, kontanter och en spelkonsol de stulit från mannen.

Tre män åtalades tidigare i oktober, misstänkta för grovt rån. Två av dem frias nu av Umeå tingsrätt, då det saknas teknisk bevisning som binder dem till brottsplatsen. Den tredje, en 25-åring, döms däremot till fem års fängelse då det både finns teknisk bevisning som knyter honom till brottsplatsen och ett erkännande av honom att han var delaktig i rånet.

25-åring ska även betala 99 500 kronor i skadestånd till målsägande, samt 28 572 kronor till bostadsbolaget Bostaden för de dörrar som bröts upp vid rånet.