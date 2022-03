Enligt polisen har det kommit önskemål från allmänheten om att göra hastighetskontroller utanför förskolan och under måndagen genomfördes därför en under morgonen, en under förmiddagen och en vid 13-tiden.

På sträckan får man köra max 40 kilometer/timme, men det överträdde 48 förare under polisens kontroller. Den högsta uppmätta hastigheten var 64 kilometer/timme.

Fler trafikkontroller kommer att hållas på den aktuella sträckan, meddelar polisen.