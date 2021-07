500 hushåll i Vännäs blev utan internet – tonåring döms för sabotage

Vid midnatt den 15 januari i år fick en man i ett flerfamiljshus i Vännäs besök av två unga killar som ville ha pengar av en person som tidigare varit inneboende i lägenheten. Ynglingarna blev ivägskickade utan att ha fått några pengar och kort därefter slocknade tv:n i mannens lägenhet.

Trygghetslarm slogs ut

Det visade sig snart att någon eller några tagit sig in i flerfamiljshusets pannrum och slagit sönder elcentralen och undercentralen för bredband. Skadegörelsen ledde till att 500 hushåll blev under internet i minst 12 timmar och att 60 personer blev utan värme och varmvatten under lika lång tid. Larmtjänsten slutade också fungera för de med trygghetslarm.

Får ungdomstjänst

En av tonårskillarna som gjorde det nattliga besöket på adressen kunde identifieras och kopplas till skadegörelsen. Han döms för sabotage, till 20 timmars ungdomstjänst och ska även betala drygt 52 000 kronor i skadestånd till Vännäs kommun. Så sent som 5 juli dömdes han även för olaga intrång, skadegörelse och våldsamt motstånd och fick då ungdomstjänst i 40 timmar.

Ytterligare en person stod åtalad för sabotaget, men friades av tingsrätten.