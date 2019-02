60 anmälningar om våld mot barn las på hög

Trots anmälningar om misstänkt våld mot ett 60 tal barn reagerade inte socialförvaltningen i Umeå. En chef la alla utredningar på hög som kom in under november och december under 2018. Förklaringen? Personalbrist.

Nu anmäler socialtjänsten sig själv till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. Enligt kommunen är förklaringen en pressad personalsituation. – Det är allvarligt. Men personalsituationen har varit pressad i höst. Flera socialsekreterare har slutat. Andra har gått på tjänstledighet. Men sådant här får inte ske, säger Christina Halleröd på enheten för stöd och utveckling hos Umeå kommun. Anmälningarna kom framförallt från andra myndigheter som skolor och polis. Ändå gjordes ingenting trots att det handlade om anmälningar om misstänkt våld mot barn. Har gjort nyanställningar Enligt Halleröd har man nu tagit tag i situationen och bland annat anställt nya socialsektreterare. – Vi har gjort akuta skyddsbedömningar i alla ärenden och dessutom anställt sju nya socialsekreterare. Alla utredningar är nu fördelade, säger Christina Halleröd. Kan något barn ha blivit misshandlat under den här tiden när utredningar las på hög och inte utreddes? – Det kan jag inte svara på, säger Christina Halleröd. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!