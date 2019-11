Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. Hemvändaren Molly Marcusson förväntansfull – det ser hon mest fram emot Foto: TT/Privat

Adventscupen igång – hockeytjejer från halva Sverige möts

Just nu pågår Adventscupen i Åsele. 190 tjejer och damer från Pajala i norr till Timrå i söder möts för att totalt spela 26 olika matcher. Nytt för i år är att man under fredagen hade en invigningsmatch mellan Queens of Lapland och Björklövens damjuniorer.

Queens of lapland består av 24 spelare från olika delar av Västerbottens inland. Tanken är att man senare också ska kunna dra ihop träningar och tävlingsmatcher för hockeyspelande tjejer och damer i inlandet. Tidigare Modospelaren och hemvändaren Molly Marcusson är en av dem som är med i laget. För tredje året i rad samlas tjejer från norra Sverige och i år är det rekordmånga som anmält sig. Nu funderar arrangörerna på att utöka cupen ytterligare till nästa år. – Att det är så många som anmält sig visar ju att det finns ett behov. En del av de här tjejerna spelar i vanliga fall i mixade lag så det kan betyda mycket för dem att komma hit och få spela tillsammans med andra tjejer, säger Håkan Blomqvist, en av arrangörerna. ”Blir mer på riktigt” Molly Marcusson tycker det är viktigt att hockeyintresserade tjejer för träffas och spela med varandra eftersom det är svårt att få ihop ett helt tjejlag i inlandet. – Det känns kul att få vara med i en sådan stor cup med tjejer från nästan halva landet. Det blir mer på riktigt att spela med flera tjejer än att bara spela en match då och då, säger hon. Dela Dela

